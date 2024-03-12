В Ростове разваливается на глазах вход в поликлинику № 5

Фото: соцсети.

В Ростове вход в поликлинику № 5 разваливается на глазах. Кадрами филиала городской поликлиники № 5 на улице Оренбургской поделились местные жители в социальных сетях 11 марта.На снимках видно, в каком плачевном состоянии находится лестница медлечебницы. Такое впечатление, что на входе в учреждение взорвали гранату. Перила и ступеньки пришли в непригодность, а отколотая плитка создает опасность для людей. Можно оступиться и получить серьезные повреждения. Эту поликлинику посещают тысячи жителей донской столицы, среди которых – пожилые люди, а также мамы с колясками. Вход в медучреждение – это его лицо. Но руководство поликлиники не нашло ничего лучше и постелило ковер. Вероятно, чтобы падать было мягче.На оснащение, строительство, капитальный ремонт больниц городская администрация тратит миллиарды рублей. Ростовчане требуют обратить внимание на данную проблему и навести порядок в городской поликлинике № 5.