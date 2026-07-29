В Ростове рассматривают вопрос о госпитализации экс-министра финансов Лилии Федотовой

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В Ростове решается вопрос о госпитализации бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. О состоянии обвиняемой 29 июля корреспонденту Donday рассказал источник.По его словам, защита добивается оказания медицинской помощи с февраля прошлого года — с момента заключения Федотовой под стражу. Пока она находилась в московском СИЗО, адвокатам удалось добиться согласования госпитализации, однако после этапирования в Ростов процедуру пришлось начинать заново.Как сообщил источник, адвокаты уже направили в администрацию изолятора пять-шесть ходатайств. По требованию учреждения был заключен договор с медицинской организацией, располагающей необходимыми специалистами в области челюстно-лицевой хирургии. Теперь защита ожидает, что Федотову хотя бы направят на медицинское обследование, после которого может быть принято решение об операции.О проблемах со здоровьем бывший министр заявляла еще на первом судебном заседании. По ее словам, до ареста она проходила лечение гайморита и успела перенести операцию только на одной пазухе. Вторую прооперировать не удалось, а заболевание продолжает прогрессировать.По информации источника, без медицинского вмешательства состояние Лилии Федотовой продолжает ухудшаться.