В Ростове рассматривают вопрос о госпитализации экс-министра финансов Лилии Федотовой
В Ростове решается вопрос о госпитализации бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. О состоянии обвиняемой 29 июля корреспонденту Donday рассказал источник.
По его словам, защита добивается оказания медицинской помощи с февраля прошлого года — с момента заключения Федотовой под стражу. Пока она находилась в московском СИЗО, адвокатам удалось добиться согласования госпитализации, однако после этапирования в Ростов процедуру пришлось начинать заново.
Как сообщил источник, адвокаты уже направили в администрацию изолятора пять-шесть ходатайств. По требованию учреждения был заключен договор с медицинской организацией, располагающей необходимыми специалистами в области челюстно-лицевой хирургии. Теперь защита ожидает, что Федотову хотя бы направят на медицинское обследование, после которого может быть принято решение об операции.
О проблемах со здоровьем бывший министр заявляла еще на первом судебном заседании. По ее словам, до ареста она проходила лечение гайморита и успела перенести операцию только на одной пазухе. Вторую прооперировать не удалось, а заболевание продолжает прогрессировать.
По информации источника, без медицинского вмешательства состояние Лилии Федотовой продолжает ухудшаться.