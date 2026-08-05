Фото: Городская администрация

В Ростове проверили работу кондиционеров в автобусах. По итогу проверки было выявлено 20 нарушений, связанных с неудовлетворительной работой сплит-системы. Всего специалистами после контролирующих мероприятий было выявлено 63 нарушения условий муниципальных контрактов.Традиционно с появлением жары в донской столице пассажиры жалуются на духоту в салонах. Особенно на этом акцентируют внимание жители микрорайона Суворовского.Власти пояснили, что все автобусы оснащены системой охлаждения. Однако не все эти системы справляются с работой. Кроме того, были прецеденты, когда водители отказывались включать кондиционеры в целях экономии топлива.Беседы с водительским составом будут проведены.