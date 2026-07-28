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В Ростове проведут ремонт нескольких лестничных сходов на проспекте Стачки. Сумма, выделенная на ремонт четырёх лестниц, составляет 2,2 миллиона рублей. Об этом стало известно из данных на сайте госзакупок.Заказчиком работ выступает ЖКХ Железнодорожного района Ростова. Подрядчик должен отремонтировать лестницы между следующими адресами: проспект Стачки, 13 и Стачки, 11а; проспект Стачки и улица Русская, 9; проспект Стачки, 13 и Стачки, 15; проспект Стачки и Стачки, 11.Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить следующие работы: демонтировать металлические уголки и перила; разобрать плиты; очистить повреждённую штукатурку на бетонном основании лестницы; восстановить бетонное основание лестницы.Затем нужно отремонтировать ступени, уложить тротуарную плитку на раствор, обрамить лестницы металлическим уголком, установить прокат полосовой, соединяющий ступени, обустроить пандус и перила.Работы нужно выполнить до 1 октября. Определение подрядчика запланировано на 6 августа.