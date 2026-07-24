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В Ростове простились со Стефанией Ковальской, погибшей при загадочных обстоятельствах

В Ростове простились со Стефанией Ковальской, погибшей при загадочных обстоятельствах
В Ростове-на-Дону 24 июля простились со Стефанией Ковальской, погибшей при загадочных обстоятельствах. Женщине было 38 лет.

Стефания пропала 8 июля и с тех пор считалась без вести исчезнувшей. Ее тело нашли 22 июля в роще на территории одного из районов города.

Из-за сильных гнилостных изменений, возникших в результате жаркой погоды, специалистам не удалось сразу установить причину смерти. Для выяснения всех обстоятельств тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Проститься со Стефанией пришли ее близкие. В последний путь женщину проводили родные, в том числе мать и бабушка.
Фото: Соцсети
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