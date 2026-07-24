В Ростове простились со Стефанией Ковальской, погибшей при загадочных обстоятельствах
В Ростове-на-Дону 24 июля простились со Стефанией Ковальской, погибшей при загадочных обстоятельствах. Женщине было 38 лет.
Стефания пропала 8 июля и с тех пор считалась без вести исчезнувшей. Ее тело нашли 22 июля в роще на территории одного из районов города.
Из-за сильных гнилостных изменений, возникших в результате жаркой погоды, специалистам не удалось сразу установить причину смерти. Для выяснения всех обстоятельств тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Проститься со Стефанией пришли ее близкие. В последний путь женщину проводили родные, в том числе мать и бабушка.