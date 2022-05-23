В Ростове прошел концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры

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На Соборной площади в Ростове-на-Дону 24 мая собрались сотни жителей и гостей города. Их объединил масштабный праздник - День славянской письменности и культуры. Этот день посвящен памяти первоучителей славянских народов – святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.В честь праздника состоялся концерт русской классической музыки. Лучшие творческие коллективы и солисты Ростовской области исполнили самые узнаваемые и родные донскому сердцу композиции. На торжестве присутствовали первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, а также Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, глава Донской митрополии.- Основа духовного возрождения России кроется в вековых культурно-исторических истоках. К ним важно постоянно обращаться. Это тот случай, когда оглянуться назад и вспомнить - значит приобщиться к нашим исконным ценностям. День славянской письменности и культуры имеет особое значение для воспитания подрастающего поколения, молодежи. Указом Президента РФ 2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов. Вот что действительно объединяет нас с целью сохранения памятников истории, поддержки великой русской культуры, - подчеркнул Игорь Гуськов.Торжество началось с марш-парада духовых оркестров, посвященного 85-летию со дня основания Ростовской области. В параде участвовали барабанщицы Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса, военные оркестры штаба Южного округа войск национальной гвардии РФ, кадеты Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, а также Аксайского казачьего кадетского корпуса, сводный детский духовой оркестр образовательных учреждений Ростова-на-Дону.Концерт получился ярким и насыщенным, с невероятной атмосферой. На сцене памятные композиции исполнили солистка ансамбля «Донцы» Ростовской государственной филармонии Алена Котельникова, Алексей Котляров и муниципальный хор «Лик», солист Ростовского государственного музыкального театра, заслуженный артист РФ Петр Макаров, ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.Ежегодно День славянской письменности и культуры в Ростове-на-Дону отмечают с широким размахом, но в этом году торжество было особым. Все, кто присутствовал на празднике, ощутили единение с исконно русской культурой и ценностями, они дышали одной грудью. Язык русской классической музыки не имеет границ, он понятен всем и может о многом рассказать.