В Ростове прошёл фестиваль «Крымская весна»



В Ростове отметили пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Масштабные гулянья прошли в донской столице 17 марта в парке Левобережном.



Для ростовчан и гостей города подготовили обширную праздничную программу. Фестиваль «Крымская весна» открыл молодёжный флешмоб. Около трёхсот студентов, представителей общественных объединений вдоль аллей парка образовали живую надпись в виде римской цифры V. Затем ребята выпустили в небо воздушные шары.







По словам председателя комитета по молодёжной политике Юрия Лескина, Ростовская область была одной из первых, кто сразу после воссоединения стал оказывать помощь полуострову в переходный период.

- За прошедшее время связи только укрепились, и сейчас ни у кого нет сомнений, что тогда исторический выбор был сделан правильно, - отметил Юрий Лескин. - В сфере молодежной политики мы сотрудничаем особенно активно, крымчане – желанные гости на всех наших мероприятиях.



В течение всего дня на главной сцене парка выступали творческие коллективы. В самом парке проходили выставка, работали творческие площадки.







Гастрономическую составляющую фестиваля обеспечили гости из Крыма. Шеф-повар ресторана SEA GRILL из Севастополя Алексей Ткаченко провёл мастер-класс «Русская кухня из крымских продуктов». Он показал, как готовить такие необычные блюда, как барабуля с томленым ялтинским луком и топинамбуром, салат с черноморскими рапанами и горной черемшой или маринованная ставрида в легком соусе из крымских томатов, подкопчённых на можжевельнике.







Тем временем ростовские повара в соседней палатке готовили на открытом огне крымскую уху. За наваристым рыбным супом, а также за приготовленными по крымским рецептам пампушками и пирожками выстроилась целая очередь.

- Ряд торговых центров города провёл мероприятия, посвящённые воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, - рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. - А крупные рестораны города в эти выходные дни внесли дополнительную вкладку в меню, где посетителям предлагают блюда крымской кухни.







Попробовать и приобрести крымские продукты ростовчане и гости города могли тут же в парке. Желающим предлагали продегустировать сыры, вина и другие продукты.



По данным правительства Ростовской области, фестиваль «Крымская весна» посетили около 20 тысяч человек.



