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В Ростове прошёл фестиваль «Крымская весна»

В Ростове прошёл фестиваль «Крымская весна»
В Ростове отметили пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Масштабные гулянья прошли в донской столице 17 марта в парке Левобережном.

Для ростовчан и гостей города подготовили обширную праздничную программу. Фестиваль «Крымская весна» открыл молодёжный флешмоб. Около трёхсот студентов, представителей общественных объединений вдоль аллей парка образовали живую надпись в виде римской цифры V. Затем ребята выпустили в небо воздушные шары.

В Ростове прошёл фестиваль «Крымская весна»

По словам председателя комитета по молодёжной политике Юрия Лескина, Ростовская область была одной из первых, кто сразу после воссоединения стал оказывать помощь полуострову в переходный период.
- За прошедшее время связи только укрепились, и сейчас ни у кого нет сомнений, что тогда исторический выбор был сделан правильно, - отметил Юрий Лескин. - В сфере молодежной политики мы сотрудничаем особенно активно, крымчане – желанные гости на всех наших мероприятиях.

В течение всего дня на главной сцене парка выступали творческие коллективы. В самом парке проходили выставка, работали творческие площадки.

В Ростове прошёл фестиваль «Крымская весна»

Гастрономическую составляющую фестиваля обеспечили гости из Крыма. Шеф-повар ресторана SEA GRILL из Севастополя Алексей Ткаченко провёл мастер-класс «Русская кухня из крымских продуктов». Он показал, как готовить такие необычные блюда, как барабуля с томленым ялтинским луком и топинамбуром, салат с черноморскими рапанами и горной черемшой или маринованная ставрида в легком соусе из крымских томатов, подкопчённых на можжевельнике.

В Ростове прошёл фестиваль «Крымская весна»

Тем временем ростовские повара в соседней палатке готовили на открытом огне крымскую уху. За наваристым рыбным супом, а также за приготовленными по крымским рецептам пампушками и пирожками выстроилась целая очередь.
- Ряд торговых центров города провёл мероприятия, посвящённые воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, - рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. - А крупные рестораны города в эти выходные дни внесли дополнительную вкладку в меню, где посетителям предлагают блюда крымской кухни.

В Ростове прошёл фестиваль «Крымская весна»

Попробовать и приобрести крымские продукты ростовчане и гости города могли тут же в парке. Желающим предлагали продегустировать сыры, вина и другие продукты.

По данным правительства Ростовской области, фестиваль «Крымская весна» посетили около 20 тысяч человек.

В Ростове прошёл фестиваль «Крымская весна»

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