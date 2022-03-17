В Ростове прошел благотворительный фестиваль собак из приюта

Фото: РостовРу

В Ростове-на-Дону состоялась благотворительная ярмарка собак «Дай Лапу». Мероприятие проходило в ТРК «МегаМаг» 19 марта.Десятки горожан собрались на акции: кто-то пришел найти верного друга, а некоторые принесли корма и другие необходимые вещи для приютов.В вольерах гостей с нетерпением ждали хвостатые. У каждой собаки своя непростая история. Так, шестимесячная малышка Жужа покорила немало посетителей благотворительной акции. Она скромно сидела на руках у хозяйки, поджав ушки. Видно, что Жужа стеснялась большого количества собак и незнакомых людей.- Я узнала от друзей, что эта малышка находилась у псевдо-волонтеров. Они кричали на нее, били и не то, что забывали покормить, но и просто налить немного воды. Тогда я решила забрать Жужу себе и найти ей любящих хозяев. Мы занимались с ней, возили к ветеринару. Сейчас малышка здорова и радуется жизни. Надеемся, что в скором времени она обретет дом, - поделилась Рената.И надежды женщины оправдались. Жужа нашла любящую семью. Малышку забрала одна из посетительниц выставки, которая не смогла устоять перед скромной малышкой.Шоколадного оттенка собака по кличке Маруся любопытно разглядывала каждого посетителя выставки. С голубой ленточкой на шее она послушно сидела рядом с куратором. Чуть дальше в вольере сидел Микки, его шею украшал пышный розовый бант. Дети с радостью кормили его лакомствами и трогали мокрый нос.Дворняжка по имени Герда покорила посетителей не только своей красотой, но и знанием множества команд. Вместе с куратором Викторией малышка показала стойку на задних лапах и кувырок.- Я нашла Герду еще щенком на улице Доватора, забрала себе. Через некоторое время удалось пристроить ее в семью. Однако, собаку вернули через пару месяцев. Скорее всего, люди испугались слишком большой ответственности, наигрались и отдали назад. Несмотря на предательство прошлых хозяев, Герда очень открытая, веселая и милая девочка, - рассказала Виктория.«Дай Лапу» - проект, который направлен на привлечение внимания к бездомным животным и на продвижение ответственного отношения к питомцам. Поэтому забрать домой собаку можно только после заключения договора ответственного содержания, - рассказала руководитель фестиваля Гаврилова Анастасия.Благотворительная акция показала, что вне зависимости от породы, каждая собака заслуживает любящую семью и теплый дом. Такой же фестиваль планируют провести в сентябре текущего года.