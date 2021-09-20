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В Ростове пройдет тренировка систем оповещения

В Ростове пройдет тренировка систем оповещения
В Ростове-на-Дону проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения. Тренировка запланирована на 6 октября, сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области.

Сирены прозвучат с 10:20 до 11:00. Когда вы услышите сигналы «Внимание всем!», нужно включить телевизор или радио и прослушать учебное сообщение.

В Ростове тренировку систем оповещения периодически проводят для того, чтобы местные жители знали, как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Такие мероприятия проводят раз в несколько месяцев. Последний раз сирены звучали в донской столице в середине июня.
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