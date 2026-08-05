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В Ростове прохожий регулировал движение автомобилей в центре из-за сломанного светофора

В Ростове прохожий регулировал движение автомобилей в центре из-за сломанного светофора

В центре Ростова-на-Дону из-за неисправного светофора движение на оживленном перекрестке оказалось под угрозой. На помощь водителям пришел местный житель, который самостоятельно взял на себя роль регулировщика. Видео с места событий появилось в социальных сетях днем 5 августа.

Светофор перестал работать на пересечении Большой Садовой улицы и проспекта Ворошиловского. Из-за сбоя автомобилисты начали путаться при проезде перекрестка, что создало риск возникновения ДТП.

Не дожидаясь приезда сотрудников служб, мужчина вышел в центр проезжей части и с помощью жестов стал координировать движение транспорта. Водители с благодарностью сигналили своему добровольному помощнику, а ролик с его поступком быстро разошелся по соцсетям.
Соцсети
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