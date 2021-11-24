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В Ростове прогнозируют усиление ветра до 65 км/ч

В Ростове прогнозируют усиление ветра до 65 км/ч

В Ростове 27 ноября ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает Управление ГО и ЧС города.

Порывы ветра могут достигнуть 65 километров в час. Пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными. Возможны падения шатких конструкций и массивных веток. Владельцам машин лучше не парковать свои транспортные средства под деревьями и рекламными щитами.

Пешеходам же нужно избегать прогнивших деревьев и ненадежных объектов. Также нельзя посещать заброшенные аварийные здания, находиться вблизи линий электропередачи и водоемов. Из-за ухудшения видимости следует внимательно следить за дорогой, чтобы не угодить в открытый канализационный люк или яму в асфальте.

В случае ЧС звоните по номеру: 112.
Фото: omskgazzeta.ru
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