В Ростове прогнозируют теплые дождливые выходные накануне Нового года

Фото: Rostov.ru.

В Ростове выходные накануне Нового года будут теплыми. Прогноз погоды на 30 и 31 декабря составили синоптики регионального Гидрометцентра.В субботу, 30-го числа, температура воздуха составит около +7 градусов днем и +3 — ночью. Юго-западный ветер не превысит пяти метров в секунду.На следующий день утром пройдет небольшой дождь, однако к середине дня он прекратится. После полудня из-за туч выглянет солнце. Правда, после осадков воздух прогреется чуть меньше — до +5 градусов днем. Ночью обещают заморозки — до -1 градуса.Сюрпризов в виде внезапного снегопада ростовчанам не стоит ждать. Этот год, как и многие другие, закончится для местных жителей со слякотью на улице.