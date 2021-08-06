В Ростове продолжаются жалобы на общественный транспорт

В Ростове продолжаются жалобы на работу общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации 9 августа.Всего на горячую линию поступило 956 обращений. Из них 296 - уточняющие вопросы по работе транспорта, 408 - жалобы. Так, 247 человек были недовольны состоянием транспорта, ещё 161 не устраивала работа маршрутов.Напомним, не так давно в правительстве Ростовской области приняли решение усилить контроль за соблюдением ношения масок на Дону. Теперь в Ростове и области организованы отряды полиции, Росгвардии и общественников для контроля ситуации. В том числе контролёры следят за соблюдением масочного режима и в общественном транспорте.