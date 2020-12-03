В Ростове продолжают привлекать к административной ответственности граждан без масок в транспорте

Мониторинговые группы продолжают привлекать к ответственности граждан, не соблюдающих «масочный» режим в автобусах в донской столице. На очередных рейдах, прошедших с 1 по 4 декабря, была проведена 501 проверка.Как сообщили в мэрии донской столицы, группа в составе сотрудников Роспотребнадзора, полицейских и администрации Ростова за этот период выявила 324 человека, не соблюдающих режим ношения масок. Из них 182 нарушителя привлекли к административной ответственности. Теперь им грозит выплата штрафа на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.В Ростове рейды на транспорте раздражают горожан. Многие и так опаздывают на работу или учебу из-за бесконечных пробок, а теперь ситуация осложняется еще больше.