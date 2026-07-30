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В Ростове продолжается ликвидация последствий урагана

В Ростове продолжается ликвидация последствий урагана
В Ростове продолжается ликвидация последствий урагана, который произошел 25 июля. По данным городской администрации, специалисты устранили поваленные стихией деревья еще по 14 адресам. Это по адресам: ул. 14 линия, 72, ул. Города Волос, 45/104, пер. Армавирский, 7, пр. Шолохова, 276, 282б, 40 лет Победы, 53 в, 55д, Коллективная/Цимлянская, 28-линия, 2/27, Экономическая, 3, Страны Советов, 36, Сержантова, 5, Селиванова, 15, Металлургическая/ Ильича и 1 – й Конной Армии, 10.

Спасатели работают в круглосуточном режиме уже пятые сутки. Кроме того, задействовано десяток специалистов, которые восстанавливают освещение.
Фото: Администрация города
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