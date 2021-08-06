В Ростове продают памятник градостроительства и архитектуры – дом М. Солопова. Здание обойдётся потенциальным покупателям почти в 25 миллионов рублей. Объявление о продаже собственник разместил на Авито.По словам продавца, возможности реконструировать и использовать здание самостоятельно у него нет. Поэтому собственник ищет человека, которому может приглянуться необычный дом. В качестве магазина его использовать будет, конечно, проблематично, однако как особняк для какого-нибудь волне обеспеченного бизнесмена с аристократическим вкусом он подойдет вполне.Общая площадь особняка - 374 квадратных метра. Дворик позволяет разместить несколько автомобилей или разбить небольшой сад. В доме есть два подвала, по словам собственника, один из них можно превратить в винный погреб. Кроме того, к дому подведены все коммуникации.Высокая цена связана с неординарностью интерьера и экстерьера здания. Напомним, с 2017 года дом признан объектом культурного наследия. Это значит, что будущему владельцу придётся согласовывать любые дизайнерские решения как внутри, так и снаружи здания, вплоть до замены окон или санузла.