В Ростове приступили к сносу дома в переулке Кривошлыковском, 4

Фото/видео: соцсети.

В Ростове сносят аварийную пятиэтажку в переулке Кривошлыковском, 4. Видео с места действий 18 ноября разместили в соцсетях очевидцы.Работа кипит с самого утра. Там уже сняли часть балконов, вытащили стеклопакеты, некоторые просто разбили. Затем за дело взялся экскаватор. С помощью спецтехники сносят стены многострадального здания.Демонтаж расселенного дома обошелся бюджету Ростова в 15 миллионов рублей. Бывшие жильцы уверены, что за такие деньги можно было провести капитальный ремонт вместо сноса.Скандал из-за дома в Кривошлыковском начался в 2020 году. Тогда панельную многоэтажку признали аварийной. В частности, экспертов испугала трещина в стене. К концу 2021-го администрация начала изымать здание в муниципальную собственность, но жильцы не собирались обменивать квартиры ни на другие, ни на выплаты.Летом 2022 года встал вопрос отключения дома от коммуникаций. Жильцы больше месяца не пускали коммунальщиков, но к осени им все-таки отключили электричество. Затем перекрыли воду и отрезали квартиры от газа. Людей не остановило и это. Осажденные ростовчане готовили еду на улице. На выручку подоспели и соседи: они приносили воду, помогали со стиркой, давали сетевые фильтры, чтобы заряжать телефоны.В отчаянии ростовчане не раз обращались в прокуратуру и Следственный комитет. Однако все попытки отстоять жилье оказались безуспешными. Дом обещали снести до конца 2023 года.