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В Ростове приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА

В Ростове приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА
В Ростове приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом сообщили местные власти.

Минувшей ночью в донской столице три района подверглись атаке БПЛА. В результате происшествия были зафиксированы повреждения частных домов, авто и здания соцобъектов. Как уточнила глава Ленинского района Юлия Мищук, подрядной организацией выполнены замеры окон. В течение двух недель планируем завершить работы по остеклению.

На местах происшествия ввели режим ЧС. Специалисты продолжают работать на местах ЧП.

В результате ночной атаке погибли 5 человек еще 8 пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Фото: городская администрация
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