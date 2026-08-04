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В Ростове прекратили использование знаменитых чешских трамваев «Татра». Об этом сообщили в сообществе «Городской электротранспорт».Чешские трамваи служили в Ростове свыше 37 лет. С 1988 года они обеспечивали перевозки горожан и туристов в центральной части города, а также в районах Западном и Сельмаш. Вагоны всегда эксплуатировались в составе двухвагонных составов. В последние годы в рабочем состоянии осталось только несколько таких трамваев.1 августа 2026 года завершилась эксплуатация последних вагонов модели Tatra T6B5SU. Последние три вагона с номерами 812, 824 и 825 были выведены из пассажирского оборота.