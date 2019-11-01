В Ростове представили первую в мире камеру с функцией записи голоса Instax mini LiPlay



В Ростове-на-Дону прошла презентация уникальной камеры Instax mini LiPlay. Эта модель стала первым в мире гаджетом, который позволяет моментально распечатать не просто фото, а фото со звуком. Такая функция позволит пользователям передавать поздравления и тёплые пожелания даже тем, кто находится за тысячи километров.



Аудиозапись сохраняется на QR-коде, который печатается вместе с фотокарточкой. Считав код с помощью смартфона, человек получит возможность прослушать запись. Вы можете сделать запись до десяти секунд, и она будет храниться на сервере в течение года.







Instax mini LiPlay подключается к телефону с помощью Bluetooth, что позволяет распечатывать любое фото, которое есть в вашем смартфоне. При этом в камере есть функция оформления кадра яркими рамками и эффектами. Фотокарточка будет готова уже через 12 секунд, при этом заряда аккумулятора камеры хватает на сотню кадров.



Новая камера Instax отличается от своих предшественников не только опциями, но и дизайном. Габариты мини-модели — 80 x 42 x 120 миллиметров, вес — 255 граммов. Гаджет помещается даже в самую маленькую дамскую сумочку, так что он всегда будет под рукой на любой вечеринке и во время путешествия.



Фотоаппарат вышел на рынок сразу в трёх вариантах цветового оформления: элегантный чёрный, розовое золото и белый мрамор. Камера полностью отвечает запросам минималистов — на её корпусе расположено минимальное количество кнопок, а интерфейс порадует своей простотой и доступностью.



- Instax mini LiPlay — это революция на фоторынке, - подчеркнул менеджер по развитию продукта Instax компании Fujifilm Россия Кирилл Мартынов. - В основном мы взаимодействуем с людьми поколения Z — теми, кто родился после 1995 года. Многие из них даже не видели плёночных фотоаппаратов, и для них камера моментальной печати — это что-то новое и интересное, то, чем можно удивить своих друзей и одноклассников. Есть мнение, что современная молодёжь зациклена исключительно на гаджетах и социальных сетях. Мы провели социальное исследование, которое доказало обратное.



Опрос проводился среди представителей поколения Z. Респондентов просили ответить на вопросы: «Что в жизни самое главное?», «Каким человеком ты хочешь, чтобы тебя считали?», «Чего ты хочешь добиться в жизни?», «Как ты думаешь, что зависит от тебя?», «Каким человеком ты хочешь быть?».







По результатам анкетирования стало понятно, что молодые ребята — чувствительные и целеустремлённые люди, которые, по большей части, хотят связать свою жизнь с творческими специальностями.



Сейчас перед представителями компании Fujifilm стоит задача популяризировать бренд во всех областях России. В крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани — люди активно пользуются камерами Instax. Новая цель — завоевать популярность на региональном рынке.