В Ростове представили нового прокурора региона
Нового прокурора донского региона представили в Ростове-на-Дону. Мероприятие состоялось 1 марта в Генеральной прокуратуре РФ по Северокавказскому и Южному Федеральным округам. Участие в нем приняли заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть, губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также руководитель СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде, начальник УФСБ по Ростовской области Олег Южаков, а также глава ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков.
Новым прокурором Ростовской области стал Роман Прасков. Как рассказал на торжественном мероприятии Андрей Кикоть, Роман Прасков работает в органах прокуратуры с 2006 года. Василий Голубев выразил большую надежду на плодотворное и продуктивное сотрудничество правительства Ростовской области и региональной прокуратуры.
Напомним, 42-летний Роман Прасков родился в городе Белогорске Амурской области. Он окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В 2006 году вступил в ряды сотрудников прокуратуры Амурской области. Прошел путь от следователя до прокурора области. С 2018 года и вплоть до нового назначения он был прокурором Тульской области. Указом президента России от 17 февраля 2021 года Роман Прасков был назначен прокурором Ростовской области.