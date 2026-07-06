В Ростове предприниматель нарушил правила транспортировки рыбы

Фото: Нейросеть

Управление Россельхознадзора по Ростовской области выявило факт нарушения при транспортировке рыбопродукции. Предприниматель из Ростова-на-Дону пытался перевезти замороженный минтай, указав его в документах как охлажденный.Инцидент произошел на предприятии, занимающемся реализацией рыбы. В ходе мониторинга данных системы специалисты Россельхознадзора обнаружили несоответствие. Оказалось, что партия замороженного минтая общим весом 20,96 килограмма была оформлена с указанием способа хранения при перевозке «охлажденные».Такое нарушение является серьезным, поскольку может привести к выпуску в оборот некачественной и небезопасной пищевой продукции. Неправильный режим хранения критически важен для сохранения качества рыбы.Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему предложено принять меры для обеспечения строгого соблюдения нормативных правовых актов в дальнейшем.