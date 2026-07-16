В Ростове предложили меры для стабилизации ситуации с топливом

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Лето оказалось сложным для автомобилистов Ростовской области. На заправках не всегда есть топливо, у АЗС выстраиваются большие очереди, а цены на бензин остаются высокими. Дополнительно ситуацию осложняют уборочная кампания и поток отдыхающих.DonDay ежедневно следит за обстановкой на заправках Ростова-на-Дону. По данным на 16 июля, водители по-прежнему жалуются на перебои с топливом и очереди.Чтобы обсудить возможные решения, власти Ростова 16 июля провели заседание оперативного штаба. В нем участвовали операторы АЗС, представители правоохранительных органов, профильных служб, ресурсоснабжающих организаций и транспортной сферы. На встрече предложили несколько мер, которые могут помочь стабилизировать ситуацию с топливом в городе.Среди инициатив - заправка автомобилей по номерам, увеличение максимального объема продажи бензина до 40 литров, закрытие АЗС на ночь и организация дежурств на заправках в часы пик.Одной из возможных мер власти назвали заправку по номерам машин. Предполагается, что автомобили, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6 и 8, будут обслуживать по четным числам месяца. Машины с первыми цифрами 1, 3, 5, 7 и 9 смогут заправляться по нечетным дням. В администрации отметили, что подобная схема уже применяется в нескольких регионах страны.Также прозвучало предложение установить минимальный объем продажи бензина на уровне 10 литров, а максимальный увеличить до 40 литров. Сейчас для легковых автомобилей действует ограничение не более 30 литров. Для дизельного топлива предлагается установить лимит от 10 до 60 литров.- Это позволит снизить частоту визитов водителей на АЗС, - сказали на собрании.Еще одна инициатива касается ночной работы заправок. Предлагается закрывать АЗС для обычных водителей на период с 3:00 до 7:00. В это время станции могут обслуживать только экстренные, оперативные и коммунальные службы, общественный транспорт и другой спецтранспорт.Кроме того, на заправках в часы пик могут организовать дежурства. Для этого предлагают привлечь оперативные группы, в которые войдут волонтеры, дружинники и представители казачьих объединений. В администрации считают, что такие группы смогут консультировать водителей и помогать поддерживать порядок на АЗС.- Озвученные предложения будут вынесены на рассмотрение Оперативного штаба Ростовской области по топливному обеспечению для дальнейшего принятия решений, - заключил глава города Александр Скрябин.