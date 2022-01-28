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В Ростове построят мост на Зеленый остров

В Ростове построят мост на Зеленый остров
В Ростове планируют построить мост на Зеленый остров. Об этом во время заседания 31 января сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства города Глеб Мельников.

Он отметил, что строительство постоянного перехода предусмотрено генпланом развития донской столицы в период 2007-2025 годов.

- В актуализированном генеральном плане предусмотрена организация мостового перехода на Зеленый остров. Он создаст условия для дальнейшего развития Зеленого острова как рекреационной зоны, - уточнил Глеб Мельников. - Также уточнено место размещения канатной дороги, которая соединит Театральный спуск, Зеленый остров и Левый берег Дона.

Глава департамента архитектуры добавил, что инвестор уже приступил к подготовке проекта планировки и межевания этих территорий. Документацией будет предусмотрено и благоустройство рекреационных зон, примыкающих к станциям канатной дороги.

- Утверждение документации планируется во втором квартале текущего года. До утверждения документация в обязательном порядке будет представлена на общественных обсуждениях, - подытожил чиновник.
Фото: bg.rostov-gorod.ru.
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