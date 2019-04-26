Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове последние апрельские дни будут пасмурными и дождливыми

В Ростове последние апрельские дни будут пасмурными и дождливыми
Тучи и дождь будут за окнами ростовчан в последние дни апреля. Как сообщили в ростовском Гидрометцентре, осадки ожидаются на протяжении всех праздников.

В понедельник тучи нависнут над городом с раннего утра. Столбики термометров покажут днём +22 градуса, вечером — до +16. В первую половину дня прогнозируется ветер до 3,5 метра в секунду. К вечеру он практически полностью стихнет.

Во вторник, 30 апреля, пойдёт дождь. Он будет лить утром и днём, при этом термометр покажет днём +22 градуса, а вечером — +18.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.