В Ростове последние апрельские дни будут пасмурными и дождливыми



Тучи и дождь будут за окнами ростовчан в последние дни апреля. Как сообщили в ростовском Гидрометцентре, осадки ожидаются на протяжении всех праздников.



В понедельник тучи нависнут над городом с раннего утра. Столбики термометров покажут днём +22 градуса, вечером — до +16. В первую половину дня прогнозируется ветер до 3,5 метра в секунду. К вечеру он практически полностью стихнет.



Во вторник, 30 апреля, пойдёт дождь. Он будет лить утром и днём, при этом термометр покажет днём +22 градуса, а вечером — +18.