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В Ростове после урагана восстановили электричество в домах 15 тысяч жителей. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогу заседания КЧС.В результате погодного катаклизма были повалены сотни деревьев, которые потянули за собой провода ЛЭП. В результате без электричества остались тысячи человек. Спасатели ликвидировали последствия непогоды в круглосуточном режиме.За сутки электроснабжение восстановлено в 2,6 тысячи домов с населением 15 тысяч человек. На данный момент убрано 356 поваленных деревьев.Как уточнил глава города, аварийно-восстановительные работы на электросетях ведутся круглосуточно, до полного включения всех потребителей. Работают 30 бригад, 28 единиц спецтехники.Электроснабжение котельных АО «Теплокоммунэнерго» снова функционирует. «Ростгорсвет» зарегистрировал свыше 300 случаев повреждения линий уличного освещения. Восстановительные мероприятия ведутся с участием шести бригад и шести специализированных машин.