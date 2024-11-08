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В Ростове после урагана оставили поваленную остановку на Западном

В Ростове после урагана оставили поваленную остановку на Западном
В Ростове-на-Дону после сильного урагана не убирают поваленную на Западном остановку. Снимки с места публикуют горожане в соцсетях 8 ноября.

Напомним, неблагоприятная погода обрушилась на Ростов 2 ноября. Ветер в тот день усилился до 30 метров в секунду. Непогода длилась до 4 ноября. Всего за несколько дней стихия повалила 155 деревьев. Для ликвидации последствий урагана привлекли 42 аварийные бригады.

Ветер повалил и остановочные комплексы. Один из них лежит на пересечении Стачки и Малиновского.

- Ее когда-нибудь поставят? - задаются вопросом жители.

Почему остановку оставили лежать, неизвестно. Пока люди не смогут спрятаться под навесом от дождя или снега, ожидая автобус. Они просят вернуть комплекс на место.
Фото: СоцСети
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