В Ростове после урагана оставили поваленную остановку на Западном

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону после сильного урагана не убирают поваленную на Западном остановку. Снимки с места публикуют горожане в соцсетях 8 ноября.Напомним, неблагоприятная погода обрушилась на Ростов 2 ноября. Ветер в тот день усилился до 30 метров в секунду. Непогода длилась до 4 ноября. Всего за несколько дней стихия повалила 155 деревьев. Для ликвидации последствий урагана привлекли 42 аварийные бригады.Ветер повалил и остановочные комплексы. Один из них лежит на пересечении Стачки и Малиновского.- Ее когда-нибудь поставят? - задаются вопросом жители.Почему остановку оставили лежать, неизвестно. Пока люди не смогут спрятаться под навесом от дождя или снега, ожидая автобус. Они просят вернуть комплекс на место.