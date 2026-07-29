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В Ростове после урагана опора ЛЭП упала на забор дома

В Ростове после урагана опора ЛЭП упала на забор дома
В Ростове-на-Дону ураган 25 июля повалил бетонный столб. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Проблема возникла на улице Таганрогской, 9. Когда ветер достиг 33 метров в секунду, множество конструкций и деревьев в донской столице повалило, в том числе надломилась опора ЛЭП. Ее часть повисла над головами пешеходов. Бетонная конструкция также попала на дворовую территорию дома.

- Данный столб находится на тротуаре, где ходят люди, и может упасть на человека, также провода могут ударить током, - пишут люди.

Напомним, сильный ветер стал причиной массового отключения света в 14 муниципалитетах региона. В том числе из-за падения деревьев произошло нарушение в работе контактной сети. Трамваи и троллейбусы перестали курсировать. Последствия шторма все еще продолжают ликвидировать.
Фото: Благоустройство
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