В Ростове после урагана опора ЛЭП упала на забор дома

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В Ростове-на-Дону ураган 25 июля повалил бетонный столб. Соответствующая информация появилась в соцсетях.Проблема возникла на улице Таганрогской, 9. Когда ветер достиг 33 метров в секунду, множество конструкций и деревьев в донской столице повалило, в том числе надломилась опора ЛЭП. Ее часть повисла над головами пешеходов. Бетонная конструкция также попала на дворовую территорию дома.- Данный столб находится на тротуаре, где ходят люди, и может упасть на человека, также провода могут ударить током, - пишут люди.Напомним, сильный ветер стал причиной массового отключения света в 14 муниципалитетах региона. В том числе из-за падения деревьев произошло нарушение в работе контактной сети. Трамваи и троллейбусы перестали курсировать. Последствия шторма все еще продолжают ликвидировать.