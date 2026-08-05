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В Ростове после пожаров на Северном открыли мобильную приемную полиции

В Ростове после пожаров на Северном открыли мобильную приемную полиции
Ночью 5 августа в Северном жилом массиве произошли два крупных пожара, в результате которых были повреждены здание, автозаправочная станция и более 20 автомобилей.

После происшествий на Северном в Ростове начала работать мобильная приемная полиции. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Напомним, возгорания практически одновременно произошли на проспектах Космонавтов и Королева. По информации МЧС, огонь повредил здание, АЗС и 21 автомобиль.

В мобильной приемной сотрудники полиции принимают заявления от жителей, чье имущество пострадало во время пожаров.

- Также оказывается практическое содействие в быстром восстановлении утраченных или поврежденных документов: паспортов гражданина РФ и регистрационных документов на транспортные средства, - уточнили в ведомстве.


В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Фото: Донская полиция
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