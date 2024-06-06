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В Ростове после недельной засухи с 7 июня ожидается дождь

В Ростове после недельной засухи с 7 июня ожидается дождь
В Ростове-на-Дону после сильной засухи пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, осадки следует ожидать 7 июня.

С начала летнего сезона в донскую столицу пришла жара. Столбики термометров поднялись до +35 градусов. В среду 5 июня, был побит температурный рекорд. Ранее самый жаркий день зафиксировали в 1921 году (+34,2). В 2024-м температура воздуха была выше на 0,8 градуса.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу, 7 июня температура воздуха достигнет +28 градусов днем. Пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +23.
Фото: Rostov.ru
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