Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове после мощного ливня приостановлено движение трамваев и троллейбусов

В Ростове после мощного ливня приостановлено движение трамваев и троллейбусов
В Ростове-на-Дону приостановлено движение трамваев и троллейбусов после ливня. Об этом сообщает Donday со ссылкой на МУП РТК.

Сотни улиц в донской столице оказались затоплены. В том числе под воду ушли трамвайные пути.
Из-за риска короткого замыкания не курсирует электрический общественный транспорт.

Движение будет восстановлено после устранения последствий непогоды. На маршрутах не наблюдается ни одного трамвая или троллейбуса.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика