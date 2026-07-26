В Ростове после мощного ливня приостановлено движение трамваев и троллейбусов

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону приостановлено движение трамваев и троллейбусов после ливня. Об этом сообщает Donday со ссылкой на МУП РТК.Сотни улиц в донской столице оказались затоплены. В том числе под воду ушли трамвайные пути.Из-за риска короткого замыкания не курсирует электрический общественный транспорт.Движение будет восстановлено после устранения последствий непогоды. На маршрутах не наблюдается ни одного трамвая или троллейбуса.