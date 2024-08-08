В Ростове после мощного ливня автомобиль провалился под землю

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После жуткого ливня 8 августа на улице Пржевальского смыло грунтовую дорогу. По словам местного жителя, месяц назад там затеяли ремонт. Работники сначала сняли асфальт, а потом засыпали все щебнем. К сожалению, на этом работы и закончились.Кроме того, оказалось, что ливневки забиты привезенным щебнем. Когда начался сильный дождь, стихия смыла грунт в конец улицы, а затем и в Мертвый Донец.- Ливневки засыпали щебнем, и вот результат после первого дождя. Еще пару таких дождей, и щебенка будет вся в Мертвом Донце, а у нас не будет дороги, - комментирует ситуацию очевидец.Когда дождь закончился, хозяин «Лады Гранты» увидел неприятную картину. Его машина провалилась под землю почти на метр.Во время непогоды, вода вымывала землю под автомобилем, а тот под силой тяжести опускался ниже и ниже.Стоит отметить, что страховая компания может возместить ущерб. Однако для этого нужно потратить много времени.