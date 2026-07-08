В Ростове половина вакансий водителей общественного транспорта остается незакрытой

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону почти половина вакансий водителей общественного транспорта остается незакрытой. Об этом сообщили во время обсуждения документа планирования регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом на 2026–2030 годы.Для стабильной работы общественного транспорта Ростову-на-Дону необходимо около двух тысяч водителей. Однако сейчас на маршрутах работают лишь порядка тысячи специалистов. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Романцов.По его словам, дефицит кадров достиг 48%. Вопрос обсудили на заседании, посвященном документу планирования регулярных перевозок городского наземного электрического транспорта на 2026–2030 годы. Помимо кадровой проблемы, власти рассмотрели изменения автобусных маршрутов и обновление подвижного состава.Несмотря на заявления чиновников в начале 2026 года о том, что повышение стоимости проезда поможет привлечь новых водителей, ситуация практически не изменилась. Более того, по сравнению с концом 2025 года, когда не хватало 959 водителей, кадровый дефицит стал немного больше.Власти рассчитывают, что к 2030 году нехватку водителей удастся сократить почти в два раза.