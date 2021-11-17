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В Ростове появятся скоростные трамваи

В Ростове появятся скоростные трамваи
Глава донского региона Василий Голубев и генеральный директор «Синара-ГТР» Евгений Васильев заключили соглашение о совершенствовании ростовской трамвайной сети. Информация об этом появилась на сайте правительства Ростовской области.

В Ростове собираются переложить более 120 км трамвайных путей, закупить новые трамваи и создать 250 остановок. На реализацию проекта власти получили кредит в 15,4 млрд рублей.

— Это самый масштабный транспортный проект в новейшей истории города. Он позволит ускорить движение трамвая с существующих 11,2 км/ч до 23 км/ч. Это больше чем в два раза, — рассказал глава города Алексей Логвиненко в своем Instagram.

Со слов сити-менеджера, развитие транспортной сети существенно сократило время пребывания в пути. С полутора часов длительность поездки из центра в любую точку города сократилась до 35 минут.

Основных трамвайных маршрутов будет два: с севера на юг и с востока на запад. Началом маршрута станет Левенцовка с остановкой на проспекте Солженицына. Трамваи будут следовать по улицам Ерёменко и Зорге, а также по проспекту Стачки.

Северным началом маршрута будет Суворовский микрорайон и автобусная остановка «Верхний Темерник». Затем трамваи пойдут на левый берег Дона.

В Левобережной зоне сделают две остановки: напротив парка и «Ростов Арены», а также рядом с торговым комплексом «Мегамаг».
Фото: РИА Недвижимость.
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