Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове появился собственный человек-паук

В Ростове появился собственный человек-паук

Ростовчане зметили в центре города человека-паука. Мужчина в супергеройском костюме прогуливался по переулку Соборный. Он дружелюбно соглашался на общие фотографии со всеми желающими.

Девушка на видео, опубликованном в сети подшутила, что у города появился новый герой — местный Питер Паркер.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика