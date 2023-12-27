В Ростове появилась еще одна опасная для жизни ливневка

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Жители Ростова пожаловались на опасную для жизни ливневку. Кадры коллектора горожане опубликовали в соцсетях 26 декабря.Ливневая канализация находится на улице Тульской, возле дома № 3. По словам местных жителей, коллектор забит мусором, на участке также провалился асфальт. Люди переживают, что на территории может случиться ЧП, и просят коммунальные службы решить проблему.Напомним, в апреле 2023 года случилась жуткая трагедия. Из-за состояния ливневой канализации в сильный дождь 80-летняя учительница Лидия Радченко утонула. Если коллектор не прочистить, ситуация может повториться. Жителям следует быть осторожнее на участке.