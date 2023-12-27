Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове появилась еще одна опасная для жизни ливневка

В Ростове появилась еще одна опасная для жизни ливневка
Жители Ростова пожаловались на опасную для жизни ливневку. Кадры коллектора горожане опубликовали в соцсетях 26 декабря.

Ливневая канализация находится на улице Тульской, возле дома № 3. По словам местных жителей, коллектор забит мусором, на участке также провалился асфальт. Люди переживают, что на территории может случиться ЧП, и просят коммунальные службы решить проблему.

Напомним, в апреле 2023 года случилась жуткая трагедия. Из-за состояния ливневой канализации в сильный дождь 80-летняя учительница Лидия Радченко утонула. Если коллектор не прочистить, ситуация может повториться. Жителям следует быть осторожнее на участке.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.