В Ростове подорожали бананы

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В России стремительно дорожают бананы. По информации Росстата, средняя цена на этот фрукт в стране увеличилась на 44% за год - со 102 рублей в декабре 2022 года до 148 рублей к декабрю 2023 года. В январе 2024 года стоимость увеличилась на 5,7%.В ростовских магазинах и супермаркетах средняя цена бананов составляет 140-150 рублей. Местные жители говорят, что еще в начале года бананы продавали за 100-120 рублей.- Я очень люблю бананы и раньше часто покупала их. Всегда добавляю их в кашу, сладкие десерты, даю детям на перекус в школу, - рассказала ростовчанка Инна А. - А вот в последнее время цены на бананы так выросли, что мы их перестали брать. Перешли на более доступные фрукты - яблоки. Цена так поднялась, что за 4 банана придется отдать 150 рублей. С нашими зарплатами даже этого позволить себе не можем.На рынках цена еще больше. Продавцы просят за килограмм от 200 до 250 рублей. По сравнению с прошлым месяцем стоимость увеличилась почти вдвое. Более того, говорят, что это еще нормальная цена и надо брать. Если проблемы с поставками будут и дальше, стоимость будет еще выше.Продавец рынка рассказал, что цены сильно взлетели. Вся проблема с поставщиком, возможно, на прилавках вовсе не будет этого фрукта.Увеличение стоимости обусловлено проблемой с импортными поставками. Основным поставщиком бананов в страну является Эквадор. Он поставляет в России около 95% всех бананов. Из-за кризиса и вооруженного конфликта в западной части Южной Африки количество товара, который отправляют в Россию, значительно уменьшилось. Возможно, что этот фрукт совсем перестанут поставлять.