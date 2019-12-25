В Ростове подорожала эвакуация автомобилей



Фото: m.zrkuban.ru

Региональная служба по тарифам Ростовской области установила новый тариф на эвакуацию автомобилей.



Согласно утверждённому постановлению перемещение транспортного средства теперь будет стоить 3 001,68 рубля и 9,9 рубля за час хранения легковушки.



Вероятно, повышение тарифа обусловлено сменой организации, которая займётся эвакуацией автомобилей в Ростове. В ноябре конкурс на предоставление услуг выиграло ООО «Центр эвакуации автомобилей».



У организации - три стоянки автомобилей с круглосуточным режимом работы. Площадки находятся в центре города, а также в Северном и Западном микрорайонах.



В 2020 году будут определены спецорганизации по эвакуации транспорта в остальных муниципальных образованиях.