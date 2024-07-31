В Ростове под суд за получение взятки пойдет начальник МЧС

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В Ростове-на-Дону будут судить начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС. Руководителя обвиняют в получении взятки во время проверок пожарной безопасности.По версии следствия, с 2017 по 2023 года подозреваемый получал деньги от директора колледжа за «покровительство». Якобы в течение шести лет начальник закрывал глаза на нарушения, за что получил почти 200 тысяч рублей.- Обвиняемый полностью признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста -, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.