Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове под наблюдением врачей находятся 2 239 человек

В Ростове под наблюдением врачей находятся 2 239 человек
В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков находятся 2 239 человек. За последние сутки из-под наблюдения выбыли 75 ростовчан, сообщает городская администрация.

Это те люди, у которых есть симптомы заболевания, или они могли контактировать с больными инфекцией. Все они находятся на самоизоляции дома либо в стационарах. Если три теста на COVID-19 покажут, что вирус в организме есть, человека будут лечить от коронавируса. Если нет, то наблюдение будет снято.

В ковидных госпиталях города до сих пор находятся 647 пациентов. Большая часть из них - 387 - получают лечение в городской больнице № 20.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.