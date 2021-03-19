В Ростове под наблюдением врачей находятся 2 239 человек

В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков находятся 2 239 человек. За последние сутки из-под наблюдения выбыли 75 ростовчан, сообщает городская администрация.Это те люди, у которых есть симптомы заболевания, или они могли контактировать с больными инфекцией. Все они находятся на самоизоляции дома либо в стационарах. Если три теста на COVID-19 покажут, что вирус в организме есть, человека будут лечить от коронавируса. Если нет, то наблюдение будет снято.В ковидных госпиталях города до сих пор находятся 647 пациентов. Большая часть из них - 387 - получают лечение в городской больнице № 20.