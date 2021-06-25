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В Ростове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 1 238 жителей

В Ростове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 1 238 жителей

В Ростове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 1 238 жителей. Соответствующая информация размещена на сайте городской Администрации.

Врачи наблюдают за состоянием таких пациентов из-за того, что у них проявляются некоторые симптомы схожие с коронавирусными. Для того, чтобы не допустить распространения болезни, они находятся дома на самоизоляции до тех пор пока не узнают результаты контрольных тестов на наличие инфекции COVID-19.

Всего на 27 июня, стационарное лечение получают 611 человек. Из них 174 находятся в городской больнице №1 имени Семашко и 437 пребывают в городской больнице №20.

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