В Ростове почти за 2 млн рублей продают действующую сыроварню премиум-класса

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На популярной онлайн-платформе объявлений в Ростове продают действующую сыроварню премиум-класса. Этот готовый бизнес предлагает полный пакет преимуществ для нового владельца.Объект продажи представляет собой полностью налаженное производство, расположенное в помещении площадью 120 квадратных метров. Помещение оснащено всеми необходимыми коммуникациями, проведен ремонт, что исключает дополнительные затраты на обустройство.Вместе с помещением новый владелец получит:Профессиональное оборудование, способное перерабатывать до 500 литров молока в день.Штат опытного персонала, готового к продолжению работы.Налаженные связи с проверенными поставщиками сырья.Сформированную клиентскую базу.Собственную торговую марку с уникальными рецептурами сыров.Готовую онлайн-платформу, включающую сайт и активные страницы в социальных сетях.Финансовые показатели бизнеса также внушают оптимизм: среднемесячная выручка составляет от 350 тысяч рублей, при этом арендная плата за помещение составляет 70 тысяч рублей. Одно из ключевых преимуществ – полное соответствие всем нормам СанПиН, а также наличие эффективной вентиляции и продуманной логистики.Помимо полной покупки бизнеса за 1,7 миллиона рублей, покупателям предлагаются альтернативные варианты: возможна аренда действующей сыроварни или приобретение только производственного оборудования. Для нового владельца предусмотрено полное сопровождение и обучение, что гарантирует плавный переход и успешный старт.