Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове почтальон несколько лет присваивал себе социальные выплаты инвалида

В Ростове почтальон несколько лет присваивал себе социальные выплаты инвалида
Почтальон на протяжении нескольких лет присваивал себе ежемесячную компенсацию за ЖКХ инвалида второй группы.

В феврале 2011 года житель Ростова переехал на постоянное место жительство в другой город. До 2019 года органам соцзащиты об этом ничего не было известно, поэтому пособие продолжало направляться в почтовое отделение.
- Указанные денежные суммы поступали почтальону, знавшему об убытии получателя, однако не принявшему меры к возврату денежных средств, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - За весь период перечислено более 59 тысяч рублей, которые почтальон присвоил и потратил на свои нужды.

В отношении женщины-почтальона возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.