В Ростове почтальон несколько лет присваивал себе социальные выплаты инвалида



Почтальон на протяжении нескольких лет присваивал себе ежемесячную компенсацию за ЖКХ инвалида второй группы.



В феврале 2011 года житель Ростова переехал на постоянное место жительство в другой город. До 2019 года органам соцзащиты об этом ничего не было известно, поэтому пособие продолжало направляться в почтовое отделение.

- Указанные денежные суммы поступали почтальону, знавшему об убытии получателя, однако не принявшему меры к возврату денежных средств, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - За весь период перечислено более 59 тысяч рублей, которые почтальон присвоил и потратил на свои нужды.



В отношении женщины-почтальона возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».