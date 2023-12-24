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В Ростове по Сельмашу разлились нечистоты

В Ростове по Сельмашу разлились нечистоты
В Ростове по микрорайону Сельмаш 24 декабря разлились нечистоты. Причиной этого стала авария на канализационном коллекторе.

По словам горожан, жидкость потекла по улице Металлургической и проспекту Мира. Фекальные реки стекают к многоквартиным и частным домам. Многие прохожие жалуются на сильную вонь.

- Бригады «Ростовводоканала» уже приступили к ремонту. Работы планируют закончить 25 декабря к 08:00, - сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.
Фото: социальные сети
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