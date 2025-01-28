В Ростове планируют ввести оплату в общественном транспорте по QR-кодам

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В Ростове-на-Дону обсуждается внедрение системы оплаты проезда в общественном транспорте с использованием QR-кодов, сообщает издание «Ростовский городской транспорт».Согласно информации от заместителя директора компании ООО «АРПС» Алексея Торицына, планируется завершить реализацию этой инициативы до конца 2025 года. Важно отметить, что в других регионах также пытались внедрить аналогичные системы, однако имели проблемы с технической стороной, требующей доработки.Для успешного функционирования новой системы в настоящее время разрабатывается масштабное обновление терминалов, объясняет специалист. Кроме того, предложена концепция «Hop On – Hop Off», которая позволит пассажирам выходить и вновь садиться в автобус на любом участке маршрута, используя действующий билет. При зоновом тарифе списываемая сумма за длительное путешествие будет соответствовать только пройденному участку, добавляет Алексей Торицын.Для работы системы потребуется наличие активного Bluetooth. В автобусе будет установлен уникальный идентификатор, который будет считываться смартфоном при входе, после чего сумма будет автоматически списываться через приложение.