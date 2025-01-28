В Ростове планируют ввести оплату в общественном транспорте по QR-кодам
В Ростове-на-Дону обсуждается внедрение системы оплаты проезда в общественном транспорте с использованием QR-кодов, сообщает издание «Ростовский городской транспорт».
Согласно информации от заместителя директора компании ООО «АРПС» Алексея Торицына, планируется завершить реализацию этой инициативы до конца 2025 года. Важно отметить, что в других регионах также пытались внедрить аналогичные системы, однако имели проблемы с технической стороной, требующей доработки.
Для успешного функционирования новой системы в настоящее время разрабатывается масштабное обновление терминалов, объясняет специалист. Кроме того, предложена концепция «Hop On – Hop Off», которая позволит пассажирам выходить и вновь садиться в автобус на любом участке маршрута, используя действующий билет. При зоновом тарифе списываемая сумма за длительное путешествие будет соответствовать только пройденному участку, добавляет Алексей Торицын.
Для работы системы потребуется наличие активного Bluetooth. В автобусе будет установлен уникальный идентификатор, который будет считываться смартфоном при входе, после чего сумма будет автоматически списываться через приложение.