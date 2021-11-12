В Ростове пять участников массовых беспорядков во Владикавказе получили реальные сроки

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Кировский районный суд Ростова вынес приговоры пятерым мужчинам. Их обвиняли в участии в массовых беспорядках во Владикавказе. Об этом 15 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.Перед судом предстали Асхартаг Айларов, Джон Джиоев, Валерик Меликян, Заурбек Кайтмазов и Бимболат Бекузаров. Суд признал их всех виновными и приговорил к лишению свободы в колонии общего режима. Айларов, Джиоев, Бекузаров и Меликян получили по три с половиной года, а Кайтмазов - четыре. Приговоры еще не вступили в законную силу.Напомним, инцидент произошел еще в апреле 2020 года. По версии следствия, обвиняемые участвовали в несанкционированной акции против ограничений по COVID-19. После митинга были задержаны более ста человек, составлено 170 протоколов. В итоге 65 жителей получили по 15 суток административного ареста, в отношении более 20 возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».Ранее Ленинский районный суд приговорил к лишению свободы сроком от четырех лет и девяти месяцев до шести с половиной лет десятерых участников массовых беспорядков в Северной Осетии.