В Ростове переулок Титова признан самой короткой улицей в России

Одна из улиц донской столицы признана самой короткой в России. Такое исследование составили аналитики из сервиса «Яндекс.Карты».Специалисты проанализировали размеры улиц в городах страны. Самой длинной оказалась улица Восточный обход в Перми — ее протяженность составляет 22,6 километра. Рекордсменом среди самых коротких мест является переулок Титова, длина которого составляет всего лишь 30 метров.Кроме того, в Ростове-на-Дону расположено больше всего улиц на количество жителей — в среднем на одну территорию приходится 450 человек.