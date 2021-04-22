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Ростовчан ожидают заморозки

Ростовчан ожидают заморозки

Синоптики Ростова-на-Дону прогнозируют заморозки. Об этом сообщили в региональном управлении ГО ЧС.

По данным Ростовского гидрометцентра, ночью и утром 25 апреля, а также 26 апреля местами ожидается понижение температуры. Столбики термометров опустятся до -2 градусов.

В связи с резкими перепадами температуры могут погибнуть сельскохозяйственные культуры и теплолюбивые растения. В экстренных ситуациях вы всегда можете обратиться по номеру единой диспетчерской службы: 112.

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