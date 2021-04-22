Ростовчан ожидают заморозки
Синоптики Ростова-на-Дону прогнозируют заморозки. Об этом сообщили в региональном управлении ГО ЧС.
По данным Ростовского гидрометцентра, ночью и утром 25 апреля, а также 26 апреля местами ожидается понижение температуры. Столбики термометров опустятся до -2 градусов.
В связи с резкими перепадами температуры могут погибнуть сельскохозяйственные культуры и теплолюбивые растения. В экстренных ситуациях вы всегда можете обратиться по номеру единой диспетчерской службы: 112.