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В Ростове ожидается усиление северного ветра

В Ростове ожидается усиление северного ветра
Фото: life.ru
В Ростове в ближайшие сутки ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает Управление ГО и ЧС донской столицы.

По информации Ростовского Гидрометцентра, 26 мая прогнозируется усиление северо-восточного ветра с переходом на юго-западный. Порывы будут достигать 15-18 м/с.
- Рекомендуем убрать с балконов вещи, при скачках напряжения обесточить электроприборы, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями, - добавили в Управлении ГО и ЧС.

Согласно прогнозу Северо-кавказского бюро гидрометеорологии, в большинстве районов Ростовской области 26 мая кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром местами сильный дождь. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, по северу до +5 градусов, днём +14…+19 градусов, по югу до +22.

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