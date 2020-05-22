В Ростове ожидается усиление северного ветра

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В Ростове в ближайшие сутки ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает Управление ГО и ЧС донской столицы.По информации Ростовского Гидрометцентра, 26 мая прогнозируется усиление северо-восточного ветра с переходом на юго-западный. Порывы будут достигать 15-18 м/с.Согласно прогнозу Северо-кавказского бюро гидрометеорологии, в большинстве районов Ростовской области 26 мая кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром местами сильный дождь. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, по северу до +5 градусов, днём +14…+19 градусов, по югу до +22.