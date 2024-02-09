Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове отремонтировали неисправный светофор на Малиновского

В Ростове отремонтировали неисправный светофор на Малиновского
В Ростове-на-Дону отремонтировали сломанный на Малиновского светофор. Об этом сообщает Donday.ru, со ссылкой на администрацию города.

Ранее местные жители сетовали на неработающий указатель возле дома №196. На снимках было видно, что от сильного ветра указатель шатается и вот-вот упадет. Из-за этого на участке могли пострадать как водители, так и пешеходы.

Чтобы не допустить ЧП горожане просили починить конструкцию в ближайшее время.

По информации городских властей, светофор отремонтировали еще 7 февраля. Больше указатель не создает опасность для ростовчан.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.