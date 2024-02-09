В Ростове отремонтировали неисправный светофор на Малиновского

Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону отремонтировали сломанный на Малиновского светофор. Об этом сообщает Donday.ru, со ссылкой на администрацию города.Ранее местные жители сетовали на неработающий указатель возле дома №196. На снимках было видно, что от сильного ветра указатель шатается и вот-вот упадет. Из-за этого на участке могли пострадать как водители, так и пешеходы.Чтобы не допустить ЧП горожане просили починить конструкцию в ближайшее время.По информации городских властей, светофор отремонтировали еще 7 февраля. Больше указатель не создает опасность для ростовчан.